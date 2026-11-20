Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности европейских стран обсуждать с Россией урегулирование конфликта на Украине и вопросы безопасности в Европе. При этом он предложил организовать встречу на нейтральной территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию главы немецкого правительства в Берлине.

По словам Мерца, европейские государства открыты к диалогу с Москвой, однако место проведения возможных переговоров еще предстоит согласовать. Канцлер подчеркнул, что европейская система безопасности является одним из ключевых вопросов, которые необходимо обсудить с российской стороной.

В качестве возможной площадки для встречи глава правительства ФРГ назвал Объединенные Арабские Эмираты. Он отметил, что европейские представители рассматривают варианты проведения переговоров на нейтральной территории. По мнению Мерца, такой диалог следует организовать в ближайшее время.

Заявление немецкого канцлера прозвучало после предложения президента России Владимира Путина провести встречу с европейскими представителями в Москве. Выступая в китайском Шэньчжэне, российский лидер сообщил, что приглашение было передано по дипломатическим каналам.

Путин пояснил, что российская сторона готова принять европейских участников переговоров, чтобы выслушать их позицию относительно возможного урегулирования украинского конфликта. Таким образом, Москва предложила провести обсуждение в российской столице, тогда как Берлин выступил за выбор нейтрального места встречи.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о стремлении европейских государств участвовать в обсуждении украинского урегулирования. По его оценке, представители Европы опасаются оказаться вне переговорного процесса и пытаются сохранить возможность влиять на его дальнейшее развитие.

Сам Путин также критиковал заявления европейских политиков о возможном размещении военных контингентов на Украине после прекращения боевых действий. Российский президент расценил такие планы как свидетельство нежелания европейской стороны допустить мирное урегулирование.