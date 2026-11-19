Иностранные граждане приезжают в Россию, поскольку видят в стране возможности для реализации своих способностей и профессиональных планов. По мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, важную роль в таком выборе играют традиционные культурные ценности и привычный для россиян образ жизни. Об этом глава МИД рассказал в интервью телеканалу « Спас ».

Лавров отметил, что некоторые иностранцы рассматривают Россию как место, где смогут раскрыть свой потенциал, сохраняя близкие им жизненные ориентиры. Министр связал их интерес к стране с существующими здесь культурными традициями и условиями для личного развития.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что сами россияне располагают широкими возможностями для самореализации на родине. По его оценке, в мире немного государств, способных сравниться с Россией по разнообразию доступных человеку профессиональных направлений.

В качестве примеров Лавров перечислил несколько совершенно разных профессий. Жители страны могут посвятить себя авиации, сельскому хозяйству, космонавтике, спорту, научной деятельности или служению церкви. Министр обратил внимание, что для выбора любого из этих путей необязательно переезжать за границу.

Отдельно он подчеркнул возможность строить профессиональную жизнь, продолжая говорить на русском языке. По словам Лаврова, граждане России могут заниматься любимым делом и развивать свои способности в привычной языковой и культурной среде.

Таким образом, министр связал привлекательность России для приезжающих иностранцев не только с возможностями профессионального роста, но и с традиционными ценностями. При этом он выразил уверенность, что российским гражданам также нет необходимости искать условия для раскрытия своего потенциала за пределами страны.