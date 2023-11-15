Итоги пожароопасного сезона в лесах подвели в Подмосковье. В этом году он стартовал 10 апреля и завершился сегодня, 15 ноября. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

С начала пожароопасного сезона в лесах области произошел 181 пожар, в том числе 19 торфяных. Общая площадь возгораний составила почти 145 гектаров. Больше всего пожаров произошло в апреле — 63 на площади более ста гектаров.

В большинстве случаев возгорания происходили по вине человека — из-за нарушений правил безопасности и пала травы.

Как рассказал председатель комитета Олег Баженов, в ликвидации возгораний были задействованы более восьмисот единиц техники, привлечены более 1,8 тысячи лесных пожарных.