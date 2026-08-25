Сахар бьет рекорды, а овощи дешевеют: стало известно, что произошло с ценами в июле в Рязанской области

Июльская статистика в Рязанской области преподнесла неожиданный сюрприз: вопреки обычной логике, когда дорожают прежде всего услуги, в этот раз рекордсменом по росту цен стал именно непродовольственный сектор. Об этом сообщает региональное отделение Банка России, подчеркивая, что за большинством колебаний стоят не системные кризисы, а банальные сезонные и разовые факторы, которые к осени должны сойти на нет. Тем не менее даже такие локальные всплески дают пищу для размышлений о том, как устроена потребительская корзина среднестатистического рязанца и что на самом деле влияет на его кошелек. Об этом сообщает издание 7info .

Парадокс июля в том, что часть товаров заметно подешевела. Отечественные овощи открытого грунта — помидоры, огурцы и картофель — хлынули на прилавки, сделав салаты и супы доступнее, чем в июне. Также приятный сюрприз преподнесли автодилеры: подержанные иномарки чуть упали в цене из-за скидок на складские остатки. Гостиницы высокой категории тоже сбавили аппетиты — туристический поток в регион летом оказался ниже ожидаемого, и отельерам пришлось привлекать постояльцев более низкими ценами. Но эти «зеленые островки» лишь подчеркивают общую тревожную картину роста на другие группы товаров.

Настоящий ценовой взрыв произошел на рынке сахара — его стоимость подскочила так, что многих хозяек заставила пересмотреть планы на заготовки. Летом производство сахара практически замирает до сбора новой свеклы, а спрос на него в разгар сезона варенья и компотов, наоборот, достигает пика. Вслед за сахаром подорожали курица и мясные копчености, что объясняется ростом издержек на всех этапах: от ветеринарных препаратов до логистики и зарплат персонала. Среди непродовольственных товаров пальма первенства досталась бензину — временное сокращение переработки нефти совпало с повышенным сезонным спросом. А вот зарубежные туры подорожали из-за ослабления рубля и ажиотажа — классическая история, когда внутренний фактор накладывается на внешнеэкономический.

Управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов призывает не паниковать и смотреть на цифры шире. Да, в сравнении с июнем общий индекс цен вырос, но годовая инфляция в регионе, наоборот, демонстрирует замедление, составив по итогам месяца 6,7%. Это означает, что текущий всплеск — локальный и временный, вызванный эффектом низкой базы или сезонным дисбалансом. Последствия таких колебаний для обычного потребителя, конечно, заметны — особенно на сахаре и бензине, которые бьют по бюджету напрямую. Однако аналитики напоминают: как только на рынок поступит урожай свеклы, а нефтепереработка восстановит объемы, цены начнут возвращаться к равновесию. Итог: июль стал месяцем контрастов и напоминанием о том, что природа инфляции сложна и многогранна, но, если смотреть вглубь, есть поводы для сдержанного оптимизма.

Ранее финансист Беленькая заявила, что месячная инфляция в сентябре может составить около 0,3%.