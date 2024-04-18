Климатолог Терешонок определил причину сильных ливней в ОАЭ

По словам климатолога Николая Терешонка, смена климата и процесс глобального потепления приводят к аномально холодной погоде в широтах, где сейчас жаркая погода. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что искусственные дожди, вызываемые в Дубае, не имеют отношения к мощной непогоде, которая обрушилась на Эмираты. Причиной серьезных изменений в мировом климате являются последствия глобального потепления.

По мнению эксперта, сильный залив дождям по сути пустыни – это говорит о чем-то нереальном, как и то, что в Арктике температура достигнет очень высоких показателей.

Он отметил, что аналогичные климатические процессы теперь станут частыми. Кроме того, оказывает свое влияние и солнечная активность, следствием которой является повышение температуры Мирового океана, температурных показателей в Арктике, изменение общей циркуляции атмосферы.

Напомним, что сильнейшие ливни, обрушившиеся на Эмираты, привели к затоплению многих дорог. Сильные осадки продолжали идти около полутора суток. Органы власти велели местным жителям оставаться в своих домах, а сотрудники госструктур и школьники перешли на удаленную работу и учебу.