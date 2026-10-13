В Подмосковье более 35 тыс. жителей получили высокотехнологичную медпомощь

С начала 2026 года высокотехнологичную медицинскую помощь в Подмосковье получили более 35 тыс. жителей, сложное специализированное лечение с использованием современных медицинских технологий применяется при заболеваниях, требующих особых методов диагностики и лечения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Развитие этого направления позволяет расширять возможности лечения сложных заболеваний и создавать условия, при которых пациенты могут получить необходимое лечение рядом с домом, без поездок в другие регионы», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, высокотехнологичную медпомощь в регионе оказывают в 38 медучреждениях по 14 профилям, туда входят сердечно-сосудистая хирургия, онкология, травматология и ортопедия, нейрохирургия и не только. Лечение проводится бесплатно по полису ОМС при наличии у пациента медицинских показаний.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.