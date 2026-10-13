В Подмосковье с начала года донорами крови стали около 55 тыс. человек

Порядка 55 тыс. жителей Подмосковья сдали кровь с начала года

Официально

Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]

В Подмосковье с начала 2026 года донорами крови и ее компонентов стали около 55 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«С начала года кровь и ее компоненты сдали 54,5 тыс. жителей Подмосковья — на 2,1 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Сдать кровь и ее компоненты можно в Московском областном центре крови, его филиалах и отделениях переливания крови в медучреждениях Подмосковья.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.

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