Леопарда Леопольда выпустили на большую территорию парка тигров в Можайске
Фото: [Яна Шаливская]
Леопарда по кличке Леопольд, который с прошлого лета живет в парке тигров в Можайске, выпустили на большую территорию. Животное быстро освоилось в новом пространстве.
На протяжении всей зимы в парке шли строительные работы. После их завершения на большой территории появился забор. С одной его стороны живут тигр Амур, львица Афина, ягуары Афродита и Багира. С другой — Леопольд.
Фото: [Яна Шаливская]
«Теперь гости нашего парка смогут его увидеть в условиях, приближенных к дикой природе», - отметил директор парка Дмитрий Мезенцев.
Скоро планируется выпустить в большой парк пуму Миру. Сейчас она живет в уличном вольере.
Парк является частью подмосковного Сафари-парка, а он, в свою очередь, — филиалом Приморского Сафари-парка.