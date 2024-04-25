Леопарда Леопольда выпустили на большую территорию парка тигров в Можайске

Леопарда по кличке Леопольд, который с прошлого лета живет в парке тигров в Можайске, выпустили на большую территорию. Животное быстро освоилось в новом пространстве.

На протяжении всей зимы в парке шли строительные работы. После их завершения на большой территории появился забор. С одной его стороны живут тигр Амур, львица Афина, ягуары Афродита и Багира. С другой — Леопольд.

Фото: [ Яна Шаливская ]

«Теперь гости нашего парка смогут его увидеть в условиях, приближенных к дикой природе», - отметил директор парка Дмитрий Мезенцев.

Скоро планируется выпустить в большой парк пуму Миру. Сейчас она живет в уличном вольере.

Парк является частью подмосковного Сафари-парка, а он, в свою очередь, — филиалом Приморского Сафари-парка.