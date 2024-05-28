Лесная охрана спасла от пожара колонию серых цапель в Подмосковье

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области спасла от пожара колонию серых цапель в Подмосковье. Возгорание произошло на территории Егорьевского рыбокомбината «Цна».

На участке болот загорелся камыш, после чего возникла угроза, что пламя перекинется на лес в Цнинском участковом лесничестве Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес».

На место незамедлительно выехали автоцистерны с шестью сотрудниками Центрлесхоза, три машины Мособллеса и четверо лесничих с ранцевыми лесными огнетушителями, а также четверо сотрудников МЧС с автоцистерной.

Чтобы корректно оценить обстановку, в воздух подняли квадрокоптер. Было установлено, что ветер направлял огонь к лесу, где находилась Шалаховская колония серых цапель и другие редкие виды животных.

Чтобы подобраться к очагу возгорания, пришлось воспользоваться лодкой. В результате с помощью ранцевых огнетушителей удалось оперативно потушить возгорание. Пожар был локализован за два с половиной часа. Еще около двадцати минут потребовалось для полной ликвидации возгорания.