Лесничие привели в порядок территорию родника у деревни Глуховка в Можайске

Сотрудники Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» привели в порядок территорию родника возле деревни Глуховка в Можайске. Об итогах субботника рассказали в Комлехозе Подмосковья.

В 2015 году лесничие провели на территории благоустройство. Здесь появились малые архитектурные формы, а также сделанные руками сотрудников лесничества беседка, лавочки и кресла. Специалисты поддерживают на территории чистоту и регулярно освежают краску на объектах.