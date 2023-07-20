Лесничие привели в порядок территорию родника у деревни Глуховка в Можайске
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Сотрудники Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» привели в порядок территорию родника возле деревни Глуховка в Можайске. Об итогах субботника рассказали в Комлехозе Подмосковья.
В 2015 году лесничие провели на территории благоустройство. Здесь появились малые архитектурные формы, а также сделанные руками сотрудников лесничества беседка, лавочки и кресла. Специалисты поддерживают на территории чистоту и регулярно освежают краску на объектах.
«Хочется, чтобы посетители родника ценили вложенный в благоустройство территории труд и соблюдали здесь чистоту и порядок», - отметила помощник участкового лесничего Елена Котова.