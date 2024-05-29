Лесничие в Балашихе помогли запасом дров семье участника СВО

Лесничие в Балашихе провели акцию «Чистый лес» и помогли запасом дров семье участника СВО. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Акцию провели на территории Ногинского лесничества на участке площадью около двух с половиной гектаров. В ней приняли участие более ста человек, в том числе представители власти, работники Ногинского лесничества, сотрудники предприятий, волонтеры и местные жители.

В результате было собрано 20 кубометров мусора. Отходы вывезли в специально отведенные места. Также был обеспечен запас дров для семьи участника спецоперации.

В прошлом году акцию «Чистый лес» провели во всех 19 лесничествах Подмосковья на площади более 73 гектаров. В общей сложности в субботниках приняли участие более 1,2 тысячи человек.