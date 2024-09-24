Лесной пожар ликвидировали в Электрогорске, сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области. Возгорание возникло примерно в одном километре от города.

Пожар выявили в ходе наземного патрулирования работники Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес». На место оперативно выехали девять пожарных и пять единиц техники.

На ликвидацию возгорания ушло практически четыре часа. Причиной пожара стали действия человека. Сейчас устанавливаются виновники случившегося, их привлекут к ответственности.