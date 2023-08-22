Маленькая гавайская птичка оказалась под угрозой уничтожения из-за пожаров

Гавайский воробей акикики находится под угрозой уничтожения. Пожары на острове Мауи добавили тревоги за судьбу исчезающего вида, пишет The Washington Post.

Маленькая серебристая птичка носит незавидный титул самой исчезающей птицы в США. В результате проведенной в начале этого года переписи было обнаружено, что на соседнем острове Кауаи, являющемся ее родным домом, в дикой природе осталось всего пять особей.

В центре охраны птиц Мауи на вершине спящего вулкана жители острова принесли все необходимое для создания гнезда и воссоздали экосистему Кауаи.

Природные пожары, бушевавшие на Мауи, уничтожили город Лахайна и унесли жизни более ста человек. Однако сотрудникам природоохранной зоны удалось отстоять безопасность птиц.

В последние годы повышение температуры расширило ареал обитания птичьих комаров, переносящих малярию, что уже привело к гибели нескольких видов птиц.

Федеральные власти, власти штата и некоммерческие организации подготовили амбициозный совместный проект. Его инициаторы готовятся выпустить в гавайские леса насекомых, содержащих особый штамм бактерий, который должен подавить комаров.