Мартовское тепло заставило лед на водоемах Москвы и Подмосковья стремительно таять

Первая половина марта в Столичном регионе оказалась аномально теплой: средняя температура воздуха более чем на четыре градуса превысила климатическую норму. Об этом со ссылкой на главного специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса сообщила «Лента.ру».

Метеорологическая весна, начавшаяся в последний день февраля, взяла свое: лед на водоемах Москвы и Подмосковья стремительно теряет прочность.

«За прошедшую неделю толщина льда на Москва-реке сократилась на 2-5 см, а в районах Ленинских гор, Крымского моста, Павелецкой и Марьино лед и вовсе отсутствует», — отметил Леус.

В заливах главной речной артерии Москвы лед стал тоньше на 1-2 см. Рекордсменом по таянию стало Химкинское водохранилище — местами ледовый покров уменьшился на 14 см.

Внутренние водоемы тоже не отстают. Так, по словам синоптика, на Большом Садовом, Терлецких, Шибаевском, Люблинском, Царицынском, Борисовском и Мещерском прудах лед потерял от 2 до 6 см. На территории Троицкого и Новомосковского округов толщина льда снизилась с 40 до 35 см.

По словам Леуса, теплая и сухая погода продержится в регионе как минимум до конца второй декады марта, так что процесс таяния будет только усиливаться.

В МЧС Москвы предупреждают: лед сейчас стремительно теряет прочность, становится рыхлым и пористым. Даже если визуально он кажется толстым, выходить на него категорически запрещено и смертельно опасно.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал до плюс 14 в Столичном регионе до конца недели.