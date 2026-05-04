Эксперт оценил расходы россиян на электричество для бытовой техники

Средние годовые расходы на электроэнергию для работы бытовых приборов в России варьируются в зависимости от их мощности и частоты использования. Такие оценки подсчитал для РИА Новости эксперт НТИ по перспективным и новым источникам энергии Дмитрий Высокогорский.

По его расчетам, холодильники потребляют порядка 200–350 кВт·ч в год. Более современные модели отличаются меньшим энергопотреблением, тогда как старые устройства требуют больше ресурсов. В денежном выражении затраты на их работу составляют примерно от 1 до 2 тысяч рублей ежегодно.

Телевизоры расходуют около 150–250 кВт·ч в год, что соответствует затратам в диапазоне примерно от 825 до 1400 рублей. Как и в случае с холодильниками, новые устройства обычно более энергоэффективны.

Стиральные машины в среднем потребляют 250–400 кВт·ч в год. Итоговые расходы на их использование могут достигать примерно 1400–2000 рублей, при этом многое зависит от выбранных режимов стирки.

Потребление ноутбуков значительно ниже, чем у стационарных компьютеров. При активной ежедневной работе устройство может израсходовать около 130 кВт·ч в год, что эквивалентно приблизительно 700–1200 рублям.

Одним из наименее затратных приборов остается электрический чайник. Несмотря на высокую мощность, он используется кратковременно, поэтому его годовое энергопотребление оценивается в 100–150 кВт·ч, что составляет около 500 рублей.

Эксперт также отметил, что итоговые расходы на электроэнергию зависят от мощности техники и действующих тарифов. В расчетах использовалось среднее значение стоимости электроэнергии по стране на уровне около 5,5 рубля за киловатт-час.

Ранее сообщалось, что 8,1 млн рублей нужно положить на вклад, чтобы получать среднюю з/п.