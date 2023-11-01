Масштабная акция по сбору макулатуры стартовала в Подмосковье

Масштабная областная акция по сбору макулатуры стартовала в молодежном центре «Космос» в Королеве, сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.

По словам главы ведомства Екатерины Швелидзе, в рамках акции в муниципалитетах региона пройдут интерактивные уроки, квизы и другие мероприятия на тему экологии.

«В рамках акции до 15 ноября мы приглашаем всех жителей Московской области принять участие в важном деле и сдать макулатуру в пункты сбора своего округа — список адресов будет опубликован на сайте volontermo.ru», - добавила министр.

Старт акции дали сегодня сорок волонтеров региона совместно с членами движения волонтеров-экологов «Делай!». Они рассказали жителям об утилизации макулатуры, а также провели образовательный эко-квиз.

Региональное движение «Волонтеры Подмосковья» работает с 2020 года. За это время добровольцы совершили пять с половиной тысяч добрых дел.