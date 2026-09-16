Россия всерьез взялась за проблему, которую долго предпочитали не замечать: из страны начинают удалять иждивенцев трудовых мигрантов. По данным Argumenti.ru , в начале 2025 года в Реестре контролируемых лиц до половины фигурантов составляли именно неработающие члены семей приезжих. Это уже не статистическая погрешность, а ощутимая нагрузка на социальную инфраструктуру, которую российские налогоплательщики не готовы нести дальше.

Государство переходит от разговоров к действиям. С нового года вводится механизм авансовых платежей: трудовой мигрант обязан платить за каждого родственника, находящегося в России. Параллельно заработали входные тесты по русскому языку при зачислении детей в школы — это отсекло тех, кто не владел языком вовсе. Выстраивается многоуровневая система фильтров, сквозь которую все труднее провести людей, рассматривающих Россию прежде всего как зону социального обеспечения.

Финансовый контроль замкнут в единый цифровой контур, объединяющий банки, налоговые органы и миграционную службу. Любая недоплата автоматически ведет к отмене легального статуса и включению в Реестр контролируемых лиц. Подход жесткий, но последовательный: хочешь содержать семью в России — плати сам, а не перекладывай расходы на принимающую страну. Обойти эту схему практически невозможно.

Впрочем, попытки обхода уже фиксируются. В некоторых местах появились старшие и подготовительные группы в детских садах для детей, не сдавших языковой тест. Можно ожидать роста религиозных браков без официальной регистрации и числа «матерей-одиночек» среди мигранток. Но статус иностранца не освобождает от обязанности платить в казну, и эти лазейки будут последовательно закрываться: разрабатываются механизмы проверки реального состава семей и источников их доходов.

Отдельная болевая точка — роженицы и медицинские «туристы», попадающие в российские больницы по скорой. Серьезные претензии здесь адресованы Минздраву. В системе ОМС заложены значительные ресурсы, и все чаще звучит вопрос: почему они расходуются на иностранцев, а не на современное оборудование для граждан России. Система обязательного медицинского страхования создавалась для россиян, а не для обслуживания чужих медицинских туристов.

Предлагается ввести отдельный стандарт помощи для таких пациентов. Роженицам-мигранткам без полиса ОМС или ДМС — только минимум родовспоможения, ровно столько, чтобы не допустить гибели матери или ребенка. Никаких палат повышенной комфортности и дополнительных обследований за бюджетный счет. Поскольку эти женщины не наблюдались в консультациях, их следует размещать отдельно от других пациенток — ради карантина и эпидемиологической безопасности. Отдельные палаты, минимальный набор услуг, строгий контроль — так выглядит стандарт для тех, у кого нет законных оснований на полноценную медпомощь.

Комплексный подход к проблеме иждивенцев — это не бюрократическая оптимизация, а вопрос экономической справедливости и национальной безопасности. России нужны трудовые руки, приносящие пользу экономике, а не импорт социальных проблем. Чем последовательнее закрываются лазейки для тех, кто рассчитывает на раздачу благ, тем здоровее общество и тем больше ресурсов остается на развитие собственной инфраструктуры и поддержку своих граждан. Система контроля будет только ужесточаться, и те, кто не готов соблюдать новые правила, рано или поздно окажутся за пределами российских границ.

Ранее политолог Бурда заявил, что в школах РФ растет культурная ненависть среди детей мигрантов.