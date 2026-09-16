В Подмосковье обсудили готовность экстренных служб к обеспечению пожарной безопасности на выборах

Вопросы обеспечения пожарной безопасности на предстоящих выборах обсудили в Подмосковье в рамках заседания Комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

На контроле специалистов более 2,5 тыс. объектов, на базе которых организованы свыше 3,9 тыс. избирательных участков. Избирательным правом в округах региона обладают более 6,1 млн жителей.

В целях обеспечения безопасности граждан в области провели свыше 3 тыс. профилактических мероприятий. Особое внимание было уделено практике: было организовано более 1,4 тыс. тренировок по эвакуации и почти 1,8 тыс. инструктажей.

В среду, 16 сентября, в Подмосковье проходит «Единый областной день тренировок», в рамках которого отрабатываются и действия персонала избирательных комиссий в случае возникновении нештатных ситуаций.

На период проведения выборов экстренные службы региона будут переведены в режим повышенной готовности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.