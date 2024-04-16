Метеоролог Позднякова заявила, что атмосферное давление на текущей неделе изменится
Фото: [pxhere.com]
По словам синоптика Татьяны Поздняковой, барической пилой называется атмосферное явление, характеризуемое резким изменением атмосферного давления в течение короткого времени, которое происходит обычно при приближении атмосферных фронтов или иных метеорологических систем. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Она добавила, что характер погоды, который ожидает жителей столичного региона на текущей неделе, нельзя отнести к категории «барической пилы». В начале недели атмосферное давление будет ниже климатической нормы практически на 10 единиц.
По мнению метеоролога, центральная часть нашей страны станет находится в тыловой части господствующего сейчас циклона, атмосферное давление будет постепенно расти, однако оно все равно останется ниже нормы, лишь к концу недели оно приблизится к норме.
Она отметила, что на изменение атмосферного давления реагируют метеочувствительные или пожилые люди, молодые и здоровые люди переносят это безболезненно.