Метеоролог Позднякова заявила, что атмосферное давление на текущей неделе изменится

По словам синоптика Татьяны Поздняковой, барической пилой называется атмосферное явление, характеризуемое резким изменением атмосферного давления в течение короткого времени, которое происходит обычно при приближении атмосферных фронтов или иных метеорологических систем. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она добавила, что характер погоды, который ожидает жителей столичного региона на текущей неделе, нельзя отнести к категории «барической пилы». В начале недели атмосферное давление будет ниже климатической нормы практически на 10 единиц.

По мнению метеоролога, центральная часть нашей страны станет находится в тыловой части господствующего сейчас циклона, атмосферное давление будет постепенно расти, однако оно все равно останется ниже нормы, лишь к концу недели оно приблизится к норме.

Она отметила, что на изменение атмосферного давления реагируют метеочувствительные или пожилые люди, молодые и здоровые люди переносят это безболезненно.