Минэкологии Подмосковья: фламинго в Пущино ничего не угрожает

Розовому фламинго, которого заметили на реке в Пущино, ничего не угрожает. Об этом говорится в сообщении Минэкологии Подмосковья.

Как сообщил глава ведомства Тихон Фирсов, фламинго уже залетали в Подмосковье, и в этом нет ничего необычного.

«Для этих птиц характерны длинные миграции, порой они залетают и в наш регион. Например, в прошлом году фламинго в Подмосковье наблюдали дважды», - рассказал министр.

Фирсов отметил, что волноваться за птицу, обнаруженную в Пущино, не нужно – она ведет себя естественным образом, и если ей не понравится в регионе, она улетит.