Автоэксперт Андрей Ломанов объяснил KP.RU , как грамотно законсервировать автомобиль на зиму, чтобы после долгого простоя он без проблем завелся весной и не пострадал от коррозии.

Отправить в зимнюю «закатку» можно не только домашние заготовки, но и автомобиль, если поездки в холода не планируются. Чтобы весной машина не преподнесла неприятных сюрпризов, важно соблюсти правильную технологию хранения.

Выбор места: от теплого бокса до двора

Идеальный вариант для зимовки — сухой отапливаемый гараж со стабильной температурой от +10 до +20 градусов. Если в помещении есть подвал или смотровая яма, стоит убедиться, что оттуда не идет сырость — тогда перепады температур и влага автомобилю не грозят.

Оставлять машину под открытым небом — худшее решение, но при отсутствии альтернатив важно грамотно выбрать точку. Нельзя парковаться в низинах, где весной или в оттепель скапливается вода: замерзнув, она намертво скует колеса, и освобождать их придется ломом, рискуя повредить диски и резину. Также машину ставят подальше от старых деревьев и шатких конструкций, способных рухнуть под тяжестью снега или от порыва ветра.

Парковка во дворе нередко вызывает недовольство соседей из-за превратившегося в сугроб авто, но прятать машину в глухих безлюдных местах еще опаснее — одинокий транспорт быстро привлекает воров. Не менее важно держаться подальше от мусорных баков и свалок: крысы охотно устраивают гнезда под теплым капотом, перегрызают проводку, а при весеннем запуске двигателя непрошеные гости могут обернуться серьезной поломкой. Если машина все же зимует на улице, ее нужно периодически навещать и очищать от снега, а по возможности — хотя бы загнать под навес или на крытый паркинг.

С покупкой защитного тента все неоднозначно. Как пояснил автоэксперт Андрей Ломанов, чехол действительно защищает кузов от снега, дождя и дорожных реагентов, однако из-за перепадов температур под ним часто скапливается конденсат, ускоряющий коррозию. Универсального ответа здесь нет — владельцу приходится выбирать меньшее из двух зол.

Мойка, сушка и защитная «химия»

Перед длительной стоянкой автомобиль тщательно моют целиком, уделяя особое внимание днищу. После мойки кузов осматривают на предмет мелких сколов и трещин, чтобы вовремя их подкрасить и обработать, а саму машину основательно просушивают. Влага, оставшаяся на тормозных дисках, колодках или в замках, на морозе превратится в лед. По той же причине авто не оставляют на ручнике — лучше включить передачу и зафиксировать колеса противооткатными башмаками. Окна плотно закрывают, а из салона выносят все, что может испортиться или протечь: еду, воду и автохимию.

Затем наступает этап защитной обработки:

Антикоррозийные составы. Ими покрывают днище, колесные арки и места повреждения краски — сделать это можно как в сервисе, так и самостоятельно из баллончика.

Полироль или воск. Покрытие защитит лакокрасочный слой от выгорания и не даст пыли и грязи въесться в кузов за месяцы простоя.

Силикон и влагопоглотители. Резиновые уплотнители смазывают силиконовым герметиком, а в салон кладут крупные влагопоглотители. По словам Андрея Ломанова, такие мешочки работают по принципу пакетиков с шариками из обувных коробок, недорого стоят и отлично спасают салон от сырости и затхлого запаха.

Техническая подготовка перед простоем

Бензобак перед зимовкой заправляют доверху — это нужно не столько для экономии на весеннем подорожании топлива, сколько для защиты от конденсата внутри бака. Опасаться, что бензин за несколько месяцев расслоится или испортится, не стоит: современные присадки сохраняют свойства достаточно долго.

А вот воду из бачка омывателя необходимо слить полностью. Замерзая, жидкость расширяется примерно на 10%, из-за чего легко лопаются и сам бачок, и трубки к форсункам — при этом заливать незамерзайку необязательно.

Чтобы снизить нагрузку на резину, давление в шинах немного стравливают. В гаражных условиях колеса лучше вообще снять и сложить стопкой, поставив автомобиль на страховочные стойки под штатные места для домкрата. С аккумулятора обязательно скидывают клеммы, а если машина остается на морозе, батарею забирают в теплое помещение, иначе к весне она полностью разрядится.

Менять или сливать моторное масло и другие технические жидкости перед зимовкой не требуется. По словам Андрея Ломанова, за полгода простоя с ними ничего не произойдет — обновление понадобится только в том случае, если машина простоит без движения год или два.