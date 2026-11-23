В 2026 году в Подмосковье модернизируют почти 1 тыс. контейнерных площадок, в 2027-м — планируют еще порядка 850. Содержание контейнерных площадок стало одной из тем еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Московской области и главами муниципалитетов.

«Мы уделяем большое внимание как ежедневному содержанию, так и модернизации контейнерных площадок. Совершенствуем алгоритмы работы, улучшаем инфраструктуру, внедряем „цифру“ и искусственный интеллект. — За три года обновили почти 3 тыс. объектов, в том числе 950 — в этом году. Основной объем завершен, но 24 площадки еще находятся в работе — в Чехове, Дмитровском и Балашихе. Сдать их в планах до 10 декабря. На 2027 год контуры программы тоже сформированы, в нее вошли 850 площадок. Среди ключевых муниципалитетов, где модернизируют сразу по 40-50 объектов: Люберцы, Раменский, Красногорск, Химки, Подольск, Балашиха, Солнечногорск, Одинцовский, Ленинский и Мытищи», — сказал губернатор.

Специалисты не только обновляют контейнерные площадки, но и расширяют их при необходимости, обустраивают к ним подъездные пути с твердым покрытием. В этом году одними из первых все работы завершили округа Ленинский, Красногорск и Люберцы. Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко уточнил, что в Ленинском округе была самая масштабная работа по модернизации и переносу контейнерных площадок. Из 101 КП — 59 находились в неудобных местах. По его словам, одно из важнейших мероприятий — установка дополнительной тары.

Что касается текущего ремонта, в 2026-м в порядок привели 514 контейнерных площадок. В ходе доклада Игорь Даниленко также рассказал о проектах цифровой трансформации.

«Мы настроили уведомления в чат-боте в „Макс“ для дворников о прибытии мусоровоза. Наши 4 региональных оператора и 36 муниципалитетов работают в системе автоматической фиксации вывоза, что позволяет им видеть график вывоза, очередность посещения площадок, карту движения транспорта. Система отправляет сообщение в автоматическом режиме в момент отъезда водителя с предыдущей контейнерной площадки, чтобы дворник мог прибыть и убрать ее одновременно с мусоровозом. На данный момент охвачено 65% контейнерных площадок», — отметил министр.

Кроме того, панируется доработать данный проект и оценивать с помощью искусственного интеллекта время прибытия дворника и выполнение уборки. До 15 декабря пилот намечено запустить в Ленинском округе.

Контейнерные площадки оснащают мобильными камерами на солнечных батареях. В этом году было установлено более 1 тыс. таких устройств. Камеры работают только в теплое время года, их размещают в локациях, по которым поступало больше всего жалоб от жителей. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать нарушения графика вывоза отходов, факты сброса строительного мусора и образование навалов. На основе данных формируются оперативные задания в чат-боте в «Макс».

В декабре в тестовом режиме планируется ввести автоматическую видеофиксацию нарушений на контейнерных площадках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.