Лидер движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов выступил с инициативой, которая призвана закрыть один из самых насущных бытовых вопросов участников специальной военной операции. В беседе с NEWS.ru он предложил обеспечить бойцов СВО бесплатной мобильной связью, чтобы защитить их от прогнозируемого резкого подорожания тарифов в стране.

Соответствующая инициатива предполагает введение специального тарифа с безлимитными звонками по всей России и достаточным объемом интернет-трафика.

Движение направило это предложение в рамках концепции обновления законодательства о ветеранах. Резяпов подчеркнул, что необходимо заменить устаревшую и фактически недействующую льготу о первоочередной установке квартирного телефона на современный и актуальный инструмент — бесплатный мобильный тариф. По его словам, норма о проводном телефоне, закрепленная в Федеральном законе «О ветеранах» еще в 1995 году, сегодня мертва. Когда закон писался, домашняя связь была дефицитом, и в очереди на установку стояли десятки тысяч человек. В реалиях 2020-х годов стационарный аппарат утратил всякий смысл.

Глава движения отметил, что мобильная связь сегодня критически необходима ветеранам для взаимодействия с государственными учреждениями, получения доступа к цифровым сервисам и, что самое главное, для поддержания постоянного контакта с близкими. Бесплатный тариф должен включать не только безлимитные звонки по России, но и достаточный пакет интернет-трафика для повседневных нужд. Это обеспечит бойцам СВО стабильный доступ к госуслугам и постоянную связь с семьей.

Ранее сообщалось, что в Люберцах школьнику из семьи участника СВО вернули право на бесплатное питание.