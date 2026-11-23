Зима для автомобиля — это не просто смена сезона, а настоящий краш-тест, где главным врагом машины зачастую становится не мороз, а сам владелец. Привычки, которые летом остаются незамеченными, с приходом минусовых температур мгновенно превращаются в дорогостоящие поломки. « Вечерняя Москва » узнала у автоэксперта Андрея Бунина, какие повседневные действия водителей медленно разрушают технику в холода и что нужно обязательно сделать в конце ноября, чтобы встретить морозы во всеоружии.

По его словам, главная ошибка многих — отказ от полноценного прогрева двигателя. Ориентироваться только на датчик температуры антифриза нельзя: он может показывать рабочую норму, в то время как масло в двигателе и коробке передач остается густым и холодным. Езда на непрогретом автомобиле с вязкой смазкой приводит к колоссальному износу деталей. После запуска эксперт советует дать двигателю поработать на холостых оборотах три–пять минут. Первые 10–15 минут движения старайтесь не поднимать обороты выше 2000–2500 и избегайте резких ускорений, пока смазка не достигнет рабочей вязкости.

Эксперт добавил, что подготовка обзорности и кузова требует не меньшего внимания. Специалист настаивает, что летнюю жидкость стеклоомывателя нужно заменить на зимнюю до наступления первых заморозков, иначе она замерзнет в бачке и разорвет трубки. Необходимо установить зимние щетки стеклоочистителя — они меньше обмерзают и лучше прилегают к стеклу в мороз. Кроме того, резиновые уплотнители дверей и багажника следует тщательно смазать силиконовой смазкой. Это не даст им примерзнуть к кузову и предотвратит потерю эластичности, из-за которой в салон начинает проникать влага и ледяной воздух.

Техническое обслуживание также лучше не откладывать. Если плановое ТО выпадает на середину зимы, эксперт рекомендует пройти его заранее, до наступления сильных холодов. Свежие технические жидкости, исправные фильтры и проверенная аккумуляторная батарея — это залог того, что автомобиль будет уверенно запускаться в любой минус. Это пойдет на пользу и двигателю, и машине в целом.

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