Она рассказала не только об истории этого символа праздника, но и о том, как правильно выбрать цитрусовые и в каком количестве их можно употреблять без вреда для здоровья.

В первую очередь при выборе плодов стоит обращать внимание на яркую оранжевую кожуру — она должна быть абсолютно гладкой, без пятен и повреждений. Сам плод должен быть очень упругим, тяжелым на вес и обладать насыщенным ароматом. При этом нутрициолог предостерегла покупателей от распространенной ошибки: не стоит ориентироваться на веточку с зелеными листьями. Она может долго не вянуть и выглядеть свежей даже в том случае, если сам фрукт уже начал портиться внутри.

Богданова добавила, что мандарины — продукт достаточно калорийный с точки зрения сахара, хотя жиров в них практически нет. В 100 граммах цитрусовых содержится всего около 40 калорий, при этом они богаты витамином С, антиоксидантами и клетчаткой, включая полезные белые волокна. Однако, несмотря на всю пользу, увлекаться фруктом не стоит. Один плод содержит полторы ложки сахара. Поэтому безопасная норма для взрослого человека составляет всего три-пять штук в день. Из-за высокого содержания кислот и углеводов мандарины категорически противопоказаны людям, страдающим гастритом, язвой, сахарным диабетом и аллергией.

Ранее гастроэнтеролог Черепицына предупредила о вреде хурмы перед сном.