Резкая зубная боль при вдохе морозного воздуха может оказаться не просто неприятной реакцией на холод, а первым признаком кариеса, трещины зуба или воспаления нерва. Как отличить обычную чувствительность от симптомов серьезного заболевания, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-стоматолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Рашид Тукуев.

«Болезненная реакция зубов на холодный воздух называется гиперестезией — повышенной чувствительностью твердых тканей зуба. Она возникает, когда защитный слой эмали истончается или обнажается дентин, содержащий микроскопические канальцы, связанные с нервными окончаниями», — объяснил специалист.

По словам стоматолога, при воздействии холода жидкость внутри этих канальцев начинает двигаться, провоцируя кратковременную боль. Причем проблема может возникнуть даже у человека, который регулярно чистит зубы и не замечает видимых повреждений эмали.

«Причинами могут быть повышенная стираемость эмали, клиновидные дефекты, рецессия десны с обнажением корней зубов, неправильная техника чистки, частое употребление кислых продуктов и напитков. Однако иногда чувствительность становится первым признаком кариеса, трещины зуба или воспаления пульпы», — предупредил Тукуев.

Главное, на что советует обратить внимание врач, — продолжительность боли. Если зубы реагируют непосредственно на холодный воздух, а после прекращения его воздействия неприятные ощущения быстро исчезают, это характерно для гиперестезии. Но есть симптомы, при которых откладывать визит к стоматологу не стоит.

«Если боль сохраняется продолжительное время, возникает самопроизвольно, усиливается ночью или локализуется в одном зубе, это может свидетельствовать о более серьезной патологии», — подчеркнул стоматолог.

Особенно насторожить должна ситуация, когда после прогулки на морозе продолжает болеть один конкретный зуб или боль появляется уже без контакта с холодом. Подобные симптомы могут указывать на поражение внутренних тканей зуба, а не только на чувствительность эмали. Определить причину самостоятельно невозможно — для этого необходим осмотр стоматолога.