По ее словам, такое поведение часто является отголоском сценария, сформированного в глубоком детстве, когда родители сами не могли признать свои промахи. Когда возникает обида и разговор заходит в тупик, вместо признания неправоты человек начинает отшучиваться, агрессивно защищаться или переводить стрелки на партнера. Чем настойчивее вы требуете извинения, тем сильнее он закрывается в психологической раковине. Это может выглядеть как равнодушие или высокомерие, но на деле за этим стоят парализующий стыд, панический страх потерять лицо и глубинное убеждение, что извиниться — значит проиграть. При хрупкой самооценке признать даже мелкий промах — почти то же самое, что признать собственную несостоятельность. Защитная реакция психики включается автоматически, раньше, чем человек успевает рационально оценить ситуацию.

Психолог также выделила другую распространенную ловушку — путаницу между виной и ответственностью. В такой ситуации человек испытывает иррациональный страх, что извинения сделают его единственным и пожизненным виновником произошедшего, обяжут терпеть бесконечные упреки и лишат права голоса. Корни этого автоматизма часто лежат в семейных сценариях: если в детстве ошибки замалчивали, за них стыдили, а взрослые никогда не просили прощения, конструктивный разговор о промахах просто не мог сформироваться как привычка. В момент напряжения срабатывает защитный автоматизм «бей или беги», заставляя нападать в ответ.

Как вести себя рядом с таким человеком? Бузынникова советует не пытаться выбить идеальное, театральное извинение. Важнее спокойно обозначить, что конкретно произошло и как это на вас повлияло. Назовите конкретный поступок, назовите свои чувства и сформулируйте то, чего вы ждете дальше. Говорите строго о ситуации, а не о характере человека, и не припоминайте ему прошлых ошибок. При этом готовность партнера к здоровому взаимодействию нужно оценивать по его реальным действиям. Если вместо уважения ваших границ и внимания к словам диалог снова превращается в попытки обесценить ваши чувства или оправдать поступок, психолог подчеркнула, что такой диалог следует немедленно прекратить.

Ранее психолог Алексеева объяснила, почему одни звезды извинились за вечеринку Ивлеевой, а другие — скрылись.