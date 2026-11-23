30-летняя модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Решетова публично вступилась за своего супруга, предпринимателя Валерия Цвека, после волны критики и публикаций в социальных сетях, пишет Super.

Модель заявила, что не намерена оставаться в стороне, поскольку происходящее затрагивает не только супруга, но и ее саму, а также всю семью.

«Я прекрасно знаю, кто за этим стоит, и надеюсь, что у этого человека (и его шайки) найдется совесть и смелость закончить эту волну и разговаривать с моим супругом как мужчина с мужчиной», — заявила Решетова.

Она призвала автора публикаций остановить происходящее и предложила вместо распространения постов обсудить ситуацию напрямую с ее мужем. По словам Анастасии, разговор должен состояться между двумя мужчинами, без дальнейшего разбирательства в публичном пространстве.

При этом модель дала понять, что ее терпение не бесконечно. Она предупредила, что ее семья тоже может ответить на происходящее публикациями, однако в таком случае, как выразилась Решетова, «это будет уже правдой».

Отдельно модель обратилась к пользователям, которые активно обсуждают ситуацию. Она упрекнула публику в стремлении искать грязь и раздувать скандалы вокруг чужой личной жизни. Анастасия подчеркнула, что не стала бы строить семью с Валерием, если бы распространяемые обвинения соответствовали действительности.

Накануне в СМИ появились сообщения о возможных финансовых проблемах Цвека. Так, например, журналистка Ксения Собчак и ряд изданий утверждали, что бизнесмен якобы задолжал миллионы рублей влиятельным людям, однако документальных подтверждений этим заявлениям представлено не было.

Кроме того, Цвека стали называть «аферистом» и «альфонсом», приписывая ему попытки обманывать состоятельных женщин. Также распространялась информация о его прошлых романах якобы с Ириной Чигиринской и Аленой Шишковой.

Ранее беременная Анастасия Решетова опубликовала фото со свадьбы, скрыв лицо мужа.