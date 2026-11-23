Одинцовская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП в селе Акулово, которое произошло днем в понедельник, 23 ноября, на 28-м км Можайского шоссе. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, водитель ВАЗ-2104 совершил столкновение с внедорожником Toyota Land Cruiser. Со слов водителя внедорожника, за рулем легкового автомобиля и в салоне в качестве пассажиров находились подростки, которые с места аварии скрылись.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.