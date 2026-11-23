Сон напрямую связан со всеми функциями организма, поэтому любые сбои в режиме ночного отдыха неизбежно сказываются на мышечной и иммунной памяти, настроении и общем самочувствии, отметила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог Елена Царева.

Специалист подчеркнула, что люди, которые спят меньше восьми часов в день, как правило, более раздражительны, чаще срываются на близких, копят стресс в течение года и регулярно прогуливают тренировки.

По словам врача, крайне важно не путать два принципиально разных понятия: «недосып» и «бессонница». Недосып — это ситуация, когда мы сами сознательно лишаем себя условий для отдыха, жертвуя сном ради работы или развлечений. Бессонница же — это когда все условия созданы, человеку удобно, его никто не беспокоит, но сон не наступает из-за проблем с засыпанием или частых ночных пробуждений. Именно здесь проходит грань, связанная со здоровьем: недосып обычно обусловлен нашим образом жизни, а вот бессонница чаще всего базируется на скрытой патологии организма. Сон — это очень чувствительный барометр, который отражает любые внутренние сбои, поэтому бессонница может проявляться как частый, хотя и неспецифический симптом большинства заболеваний.

Проблемы со сном в виде недосыпа решаются довольно просто — мы сознательно создаем условия для отдыха, например, покупаем хорошую подушку или правильно подбираем время отхода ко сну. Если же речь идет о бессоннице, когда человек лежит в удобной постели, а сон не идет, здесь нужно искать причину либо в психических нарушениях, таких как тревога или депрессия, либо в соматическом здоровье. Царева отметила, что бессонница часто маскирует другие, более опасные нарушения сна, размывая правильную клиническую картину. Например, люди могут часто вставать в туалет и списывать это на урологические проблемы, хотя на самом деле это остановки дыхания во сне с критически низким уровнем кислорода. Или же причиной пробуждения становятся дергания ног, которые подбуживают не только соседа, но и самого спящего.

Сомнолог заключила, что если сон нарушен, это серьезный повод задуматься и пройти обследование, поскольку он напрямую влияет на все процессы в организме, значительно сокращая как качество, так и продолжительность жизни.

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