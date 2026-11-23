В Кемерове 32-летнего местного жителя приговорили к 18 годам колонии строгого режима за смертельную стрельбу возле ночного стриптиз-клуба, о чем сообщает VSE42.RU со ссылкой на региональное управление СК.

Кровавая разборка, ставшая поводом для громкого судебного процесса, произошла ночью 8 ноября 2025 года у входа в стриптиз-бар Dolls. По версии следствия, между посетителем в состоянии алкогольного опьянения и двумя мужчинами вспыхнул конфликт, переросший в драку. В разгар ссоры 32-летний фигурант пустил в ход оружие и сделал не менее двух выстрелов в оппонентов.

Как уточнили в СК, в момент пальбы рядом с участниками потасовки находились посторонние люди, что создавало прямую угрозу для окружающих. В результате один из пострадавших — 26-летний мужчина, получивший пулевое ранение в голову, — скончался в больнице. Второго потерпевшего, 40-летнего мужчину с ранениями живота и руки, врачам удалось спасти благодаря вовремя оказанной помощи.

После стрельбы нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле Mercedes, однако спустя некоторое время сам вышел на связь с правоохранителями. В ходе судебного разбирательства аргументы стороны защиты суд счел неубедительными. Мужчину признали виновным в убийстве, совершенном общеопасным способом, а также в покушении на убийство двух лиц. Помимо 18 лет в исправительной колонии строгого режима, ему назначили дополнительное ограничение свободы сроком на два года.