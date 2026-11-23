Когда собственник говорит, что пока не готов передать бизнес детям, за этим далеко не всегда стоит недоверие к следующему поколению, подчеркнула в интервью радио Sputnik стратегический партнер собственников среднего и крупного бизнеса Ольга Казакова.

По ее мнению, иногда владелец действительно сомневается в управленческих способностях наследников, но чаще проблема кроется гораздо глубже. Человек, создававший компанию 20 или 30 лет, знает ее до мельчайших деталей: он сам находил первых клиентов, договаривался с партнерами и принимал решения, от которых зависела судьба предприятия. Многие процессы в нем до сих пор работают исключительно благодаря его личному участию. Основатель прекрасно понимает цену ошибки и не всегда уверен, что бизнес сможет ее благополучно переварить без его контроля.

По словам эксперта, часто возникает парадоксальная ситуация: основатель искренне хочет отойти от операционного управления, но продолжает оставаться главным человеком во всех значимых решениях. Руководители могут быть назначены, ответственность формально распределена, но ключевой клиент все равно звонит напрямую собственнику, а финансовые вопросы согласовываются только с ним. В этот момент возникает вопрос, что именно владелец собирается передать наследнику: должность генерального директора с правом подписи или действительно работающую систему управления? Казакова уверена: передать управленческую состоятельность по наследству невозможно, ее необходимо сформировать.

Еще одна сложность кроется в семейной природе бизнеса. В обычной компании руководителя оценивают по результатам, но в семье отец может продолжать видеть в сорокалетнем сыне подростка, которого когда-то учил принимать первые решения. В свою очередь сын воспринимает профессиональное несогласие отца как личное недоверие, и обычное управленческое противоречие превращается в тяжелый семейный конфликт.

Зрелая передача управления, по словам Казаковой, начинается не с назначения наследника, а с подготовки самой компании. Должны быть понятны полномочия, распределена ответственность и выстроено финансовое управление. Эксперт призывает разделять три вопроса: кому будет принадлежать бизнес, кто будет им управлять и какую роль в нем сохранит основатель. Дети могут стать собственниками, но управление при этом может осуществлять профессиональный наемный генеральный директор. Переход лучше проводить постепенно, пока у основателя есть возможность поддержать преемника и исправить ошибки без фатальных последствий.

Найти свое место важно и самому основателю. Для человека, десятилетиями бывшего центром компании, выход из управления означает потерю привычного влияния и части собственной идентичности. Он может сопротивляться передаче дел даже при наличии сильного преемника. Поэтому недостаточно разработать план преемственности — нужно, чтобы сам основатель принял решение о своей новой роли. Он может остаться стратегом, председателем совета директоров или заняться инвестициями, но это должна быть реальная новая роль, а не прежнее оперативное управление под другим названием.

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