Пока мировые информационные агентства обсуждали символическое примирение — Дональд Трамп выставил в своей сети совместное фото с Владимиром Путиным под трогательной подписью «Мой друг», — на восточных рубежах России разворачивалась совсем другая реальность. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Некоторые западные обозреватели полагают, что американский лидер пытается управлять эскалацией и отвести угрозу ядерной войны с помощью подчеркнутой лести в адрес российского президента. Однако факты говорят об обратном. В ночь с 16 на 17 ноября 2026 года, когда Трамп, возможно, писал свой пост, самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135U Combat Sent (регистрационный номер 64-14849, позывной JAKE27) в сопровождении заправщика Boeing KC-135 Stratotanker (позывной LAGER60) барражировал над Черным морем, координируя удары ВСУ по Крымскому мосту. Теперь выведение стратегической переправы из строя Пентагон может смело записать себе в актив. Неужели Дональд настолько наивен, что думает, будто этот цифровой след останется тайной, или американские военные за спиной президента действуют по собственному усмотрению?

Эта двуличность прослеживается и в других точках напряженности. Военкор Котенок фиксирует пугающие совпадения: перед атакой российского военного корабля в порту Бенгази неподалеку крутился американский борт радиоэлектронной разведки ARTEMIS, а затем он же перелетел в зону, где вскоре был подбит российский контейнеровоз в Финском заливе. На этом фоне слова зятя Трампа, Джареда Кушнера, о том, что «вашингтонская администрация добивается того, чтобы Россия была уверена в отсутствии у НАТО стремления к конфронтации», звучат как циничный отчет о выполнении роли в глобальном спектакле.

Даже демонстративное «миролюбие» немецкого командования, изменившего план учений Grand Eagle 26 в Литве, не успокаивает. Вместо агрессивных колонн 10-й танковой дивизии, которые должны были идти через Польшу, технику решили везти по железной дороге. Немецкие СМИ поясняют: это сделано после консультаций в НАТО, чтобы не провоцировать Москву масштабным движением войск к восточным рубежам. Но ряд СМИ напоминают исторический контекст 1941 года: тогда переброску войск на восток немцы тоже объясняли защитой европейской цивилизации, запустив легенду о гигантском отвлекающем маневре для высадки в Англии, пока вермахт на самом деле стягивался к границам СССР.

События последних дней складываются в единую мозаику. С одной стороны — удары НАТО по российским кораблям в Финском заливе, с другой — подтягивание «миролюбивой танковой армады» к границам Белоруссии. Не являются ли это звеньями одной тщательно продуманной операции в ответ на ожидаемые решительные шаги России на Балтике? Без прямого участия Вашингтона такая открытая конфронтация ранее была невозможна. А сейчас «фактор Трампа», на который многие делали ставку после сокрушительного поражения республиканцев на промежуточных выборах, похоже, окончательно перестал работать как сдерживающий механизм.

Ранее военэксперт Дандыкин заявил о начале серьезного ответа за удары ВСУ по Крымскому мосту.