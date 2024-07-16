Минэкологии Подмосковья поддерживает борьбу с самостроями в Мытищах

Министерство экологии и природопользования Московской области планирует поддержать в суде исковые требования администрации городского округа Мытищи к жителю муниципалитета, которому принадлежат три земельных участка в селе Виноградово.

Напоминаем, что ранее, в ходе проверки инспекторы эконадзора установили, что гражданин самовольно возвел капитальные строения, в том числе, с нарушениями экологических требований. На своих землях гражданин построил два здания в 3 и 4 этажа, которые использует в качестве хостелов, а также ангар. Еще один дом находится в стадии строительства.

Глава ведомства Тихон Фирсов уточнил, что участки находятся в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Москвы, где существуют жесткие ограничения на хозяйственную деятельность. Капитальное строительство здесь является нарушением не только санитарно-эпидемиологического законодательства, но и Федерального закона «Об охране окружающей среды».

В исковом заявлении администрация округа просит суд вынести решение о сносе самовольных построек, а в случае неисполнение решения, предоставить право сноса администрации.