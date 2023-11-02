Мобильные эколаборатории совершили 19 выездов за неделю
Фото: [ГКУ «Мособлэкомониторинг»]
Мобильные эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» за неделю совершили девятнадцать выездов в четырнадцать муниципалитетов. Об этом сообщили в Минэкологии региона.
Состояние атмосферного воздуха в городских округах проверяли по тридцати двум загрязняющим веществам. В результате в трех точках были выявлены разовые концентрации сероводорода 0,5 ПДК м.р., что в рамках нормативов.
Глава министерства Тихон Фирсов отметил важность работы мобильных эколабораторий. Он подчеркнул, что мониторинг состояния атмосферного воздуха позволяет выявлять проблемные области и принимать необходимые меры.
«Поэтому важно нам поддерживать и продолжать развивать системы мониторинга атмосферного воздуха для улучшения качества нашей жизни и природы», - добавил министр.