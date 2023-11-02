Мобильные эколаборатории совершили 19 выездов за неделю

Мобильные эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» за неделю совершили девятнадцать выездов в четырнадцать муниципалитетов. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

Состояние атмосферного воздуха в городских округах проверяли по тридцати двум загрязняющим веществам. В результате в трех точках были выявлены разовые концентрации сероводорода 0,5 ПДК м.р., что в рамках нормативов.

Глава министерства Тихон Фирсов отметил важность работы мобильных эколабораторий. Он подчеркнул, что мониторинг состояния атмосферного воздуха позволяет выявлять проблемные области и принимать необходимые меры.