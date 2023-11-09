Мобильные эколаборатории за неделю совершили тринадцать выездов в Подмосковье

Передвижные эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» за неделю совершили тринадцать выездов в восемь муниципалитетов Подмосковья. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

В рамках выездов специалисты проверяли качество атмосферного воздуха по тринадцати двум показателям. В результате было установлено, что только в одной точке максимальные разовые концентрации сероводорода составляют 0,8 ПДК м. р. Этот показатель не превышает нормативы.

Как отметил глава министерства Тихон Фирсов, проверка состояния атмосферного воздуха на территории региона позволяет выявлять нарушения и устранять их.

Также полученные в ходе исследований данные можно использовать при изучении влияния загрязнения воздуха на окружающую среду.