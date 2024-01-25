Мобильные лаборатории совершили более двадцати выездов для контроля качества воздуха в Подмосковье

«Специалисты проводят выезды, как по заявкам, так и по чрезвычайным ситуациям. Автопарк на всю область у организации не большой, однако в проведении мониторинга воздуха специалистам способствуют стационарные посты наблюдения за атмосферой, коих на настоящий момент в области насчитывается 300 штук» — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.