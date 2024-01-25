Мобильные лаборатории совершили более двадцати выездов для контроля качества воздуха в Подмосковье
Фото: [ГКУ «Мособлэкомониторинг»]
За неделю мобильные эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» совершили 21 выезд в 14 городских округов Подмосковья, чтобы провести мониторинг атмосферного воздуха. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
«Специалисты проводят выезды, как по заявкам, так и по чрезвычайным ситуациям. Автопарк на всю область у организации не большой, однако в проведении мониторинга воздуха специалистам способствуют стационарные посты наблюдения за атмосферой, коих на настоящий момент в области насчитывается 300 штук» — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Исследования проводили по 31 загрязняющему веществу, в результате превышений установленных нормативов по ним обнаружено не было. Министр уточнил, что в случае, если превышения все же произойдут, информацию об этом передают в надзорный орган, который осуществляет надзор за объектом-загрязнителем.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.