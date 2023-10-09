На Алтае чабанам будут выплачивать компенсацию за нападение ирбисов на домашний скот

Сайлюгемский национальный парк в Республике Алтай и ассоциация «Ирбис» договорились о возмещении скотоводам ущерба от нападений ирбисов на домашних животных с тем, чтобы чабаны не убивали в отместку редких зверей. Об этом сообщает пресс-служба парка.

По данным нацпарка, на Южно-Чуйском хребте обитает не менее 13 снежных барсов. Это второй в регионе ареал распространения ирбисов. В долине реки Аргут насчитывается до 20 зверей.

Специалисты национального парка будут в случае необходимости фиксировать нанесенный ущерб, а выплату компенсации возьмет на себя межрегиональная ассоциация «Ирбис».

Подобная схема уже работает в Тыве. Весной она была впервые опробована и на Алтае. Тогда компенсацию получила хозяйка стоянки, потерявшая 27 баранов после нападения самки ирбиса с котятами.