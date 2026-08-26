«Мы пытаемся связаться с площадкой». Что известно об отмене концерта Канье в Петербурге?

Как пояснили в организации, они продолжают вести переговоры с владельцами стадиона, чтобы выяснить причину появления противоречивых сведений и урегулировать ситуацию.

Ранее пресс-служба «Газпром Арены» распространила заявление, в котором подчеркивалось, что площадка не выступает организатором мероприятия и не заключала договор аренды стадиона для проведения концертов. При этом 17 августа в Telegram-канале стадиона появилась информация о предстоящем приезде артиста в Россию и его выступлении на арене, а также был объявлен розыгрыш билетов.

В компании отметили, что отсутствие договора аренды делает невозможным проведение концертов на данной площадке.

Напомним, два концерта Канье Уэста были запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стоимость билетов в VIP-ложу достигала 160 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Лоза назвал маразмом желание россиян сходить на Уэста.