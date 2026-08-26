«Мобильный — вне игры». Минпросвещения запретило использовать на уроках телефоны с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года вступают в силу обновленные требования Минпросвещения России к использованию мобильных телефонов во время учебных занятий.

Как передает ТАСС, соответствующий приказ ведомства за номером 316 вносит изменения в ранее действовавший документ №115 и закрепляет порядок применения средств подвижной радиотелефонной связи на уроках.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пояснил, что сами ограничения уже были заложены в федеральном законодательстве: во время занятий школьникам запрещено пользоваться телефонами. Исключение составляют лишь случаи, когда возникает угроза жизни или здоровью обучающихся и работников, а также иные экстренные ситуации.

При этом, по словам главы ведомства, на переменах учащиеся вправе использовать гаджеты — порядок их применения в перерывах между уроками каждая образовательная организация устанавливает самостоятельно.

Ранее сообщалось о том, что Минпросвещения внедрило искусственный интеллект в программы колледжей с нового учебного года.