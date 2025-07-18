Наибольшую активность в приобретении баков для сбора ТКО проявили пять субъектов РФ

Как сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, в числе передовиков по организации мест размещения контейнеров и закупке самих контейнеров для ТКО значатся Оренбургская, Иркутская и Пермская области, а также Краснодарский край и Еврейская автономная область. Данное заявление было сделано на совещании штаба, посвященном вопросам организации системы обращения с ТКО, которое состоялось в Координационном центре Правительства РФ. Эксперты Российского экологического оператора представили аналитический обзор текущего положения дел в указанной сфере.

«Согласно имеющимся сведениям, на данный момент оборудовано 1136 мест для размещения контейнеров и приобретено 15 745 контейнеров. По сравнению с предыдущим совещанием, количество площадок увеличилось на 124, а количество закупленных контейнеров — на 132. Позитивная динамика отмечена в Оренбургской, Иркутской, Пермской областях, Краснодарском крае и Еврейской автономной области. Выражаю благодарность за проведенную работу», — акцентировал Денис Буцаев.

В то же время, Забайкальский и Камчатский края, а также Республика Карелия были выделены как регионы, демонстрирующие отставание от установленного графика. В этих субъектах Федерации за прошедшую неделю не было отмечено каких-либо действий, направленных на приобретение контейнеров и обустройство соответствующих площадок.

В соответствии с утвержденными планами закупок, к 2025 году в регионах необходимо создать 8952 площадки для размещения контейнеров и закупить 48 558 контейнеров.