Нарушения правил обращения с отходами пресекли в трех округах Подмосковья

Нарушения правил обращения с отходами пресекли в трех городских округах Подмосковья — Подольске, Одинцово и Электростали. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

В Подольске нарушители собирались разместить большое количество отходов недалеко от деревни Большое Толбино. Для этого злоумышленники отрыли котлованы. В результате нарушение было пресечено, на участке задержали самосвал. Аналогичное задержание произошло в Электростали.

В Одинцово пресекли работу незаконной перегрузки строительного мусора недалеко от Звенигорода. Там задержали автомобиль и собственника нелегальной площадки.

На этой неделе с помощью фотофиксации было выявлено шестнадцать фактов незаконной перевозки строительного мусора. Общая сумма штрафов составила более полутора миллионов рублей.