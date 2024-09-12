Несанкционированную рекламу демонтируют в лесах Волоколамска
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Несанкционированную рекламу демонтируют в лесах Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес». Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.
Также специалисты устраняют незаконные рекламные конструкции в лесах Шаховской и Лотошино.
С января текущего года было ликвидировано 85 рекламных конструкций, которые были незаконно размещены на деревьях.
Как отметили в ведомстве, подобные рекламные вывески серьезно вредят деревьям: из-за повреждения коры в древесину проникают споры грибов, что становится причиной ее разрушения и последующего усыхания дерева.