Несанкционированную рекламу демонтируют в лесах Волоколамска

Несанкционированную рекламу демонтируют в лесах Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес». Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Также специалисты устраняют незаконные рекламные конструкции в лесах Шаховской и Лотошино.

С января текущего года было ликвидировано 85 рекламных конструкций, которые были незаконно размещены на деревьях.

Как отметили в ведомстве, подобные рекламные вывески серьезно вредят деревьям: из-за повреждения коры в древесину проникают споры грибов, что становится причиной ее разрушения и последующего усыхания дерева.