Незаконное размещение грунтов предотвратили в подмосковном Серпухове

Инспекторы эконадзора провели контрольное мероприятие в городском округе Серпухов, где ранее было выявлено незаконное размещение грунтов. Об этом рассказали в региональном Минэкологии.

Нарушение было выявлено вблизи древни Тверитино. Там на пощади порядка 0,2 гектара были размещены чистые грунты. Предположительно, с помощью грунтов было проведено планирование территории. Однако ни нарушителей, ни техники на тот момент на участке не было.

Поскольку земли, на которых произошло нарушение, находятся в неразграниченной собственности, администрации Серпухова объявлено предостережение с требованием усилить контроль и исключить проезд сюда грузового автотранспорта. Ситуация остается на контроле ведомства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье продолжают развивать индустрию переработки мусора, в этом направлении область занимает лидирующую позицию.