Новые кормушки для пернатых продолжают появляться по всему Подмосковью

Уже более ста семидесяти птичьих «столовых» в городских парках, дворах и на территориях школ развесили участники акции «Покорми птиц» в городских округах Долгопрудный, Власиха, Реутов. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что данная акция ежегодно привлекает к себе внимание тысяч неравнодушных жителей. А детишки и взрослые могут проявить свое творчество в оформлении кормушек, а также помочь птицам в непростое для них время.

Минэкологии напоминает, что кормушка должна иметь бортики и крышу, чтобы корм не сдувало ветром. В качестве корма для птиц лучше всего подойдут нежареные и несоленые семечками подсолнечника, кусочки свежих или сушеных фруктов, несоленое свиное сало или кусочки вареного мяса.