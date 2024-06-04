Обстоятельства загрязнения почвы сточными водами выясняют в Химках

Инспекторы эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области выясняют обстоятельства загрязнения почвы сточными водами в городском округе Химки. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ранее в ведомство обратился житель округа, который сообщил о незаконном водовыпуске в микрорайоне Сходня. Сотрудники осмотрели территорию, указанную в обращении. Источник сброса удалось обнаружить, но установить, откуда поступают сточные воды, пока не удалось.

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что удалось выяснить, водовыпуск расположен на участке, принадлежащем одной из местных компаний, ей объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Примечательно, что протокол осмотра территории направлен также в Химкинскую городскую прокуратуру для принятия мер в соответствии с полномочиями.