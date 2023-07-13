Очистку четырнадцати прудов провели в Дмитрове в рамках муниципальной программы
Фото: [Пресс-служба администрации Дмитрова]
Очистку четырнадцати прудов провели в Дмитрове в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда». Об этом говорится в сообщении администрации городского округа.
Как рассказал глава муниципального образования Илья Поночевный, по итогам 2022 года в округе привели в порядок шестнадцать водоемов. Большую часть – четырнадцать – расчистили по программе муниципалитета, еще два – в рамках проекта «Сто прудов и озер».
«В этом году планируем охватить тридцать водоемов, - добавил он.
Сейчас специалисты занимаются расчисткой пруда, расположенного на территории деревни Левково.