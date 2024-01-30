Около 140 акций по сбору и утилизации электроники проведут в Подмосковье в этом году в рамках проекта «Школа утилизации: электроника». Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Мероприятия планируется провести в муниципалитетах региона в период с 8 февраля по 19 декабря.

«При неправильной утилизации электронные отходы становятся опасными для всего окружающего. Это, пожалуй, знает каждый. И целью экологической акции, которая ежегодно при поддержке ведомства проводится, как раз, и является организованный грамотный подход в вопросе утилизации электроники», - отметила глава министерства Наталья Адигамова.

На утилизацию в рамках программы принимают любую устаревшую технику — от компьютеров до миксеров. Чтобы принять участие в акции, нужно пройти регистрацию на сайте Фонда рационального природопользования.