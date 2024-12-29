Первую в стране электростанцию на бытовых отходах ввели в эксплуатацию в Подмосковье

В подмосковном Воскресенске была введена в эксплуатацию первая в стране электростанция, которая работает на бытовом мусоре. Об этом рассказали в госкорпорации «Ростех».

Предприятие было возведено ГК «РТ-Инвест». Оно стало первым из пяти «зеленых» заводов энергоутилизации отходов, которые появятся в стране. Три из них строятся в Солнечногорске, Наро-Фоминске и Богородском округе. Четвертый — в Татарстане.

Совокупная мощность пяти объектов составит порядка 3,3 миллиона тонн отходов в год. Заводы смогут производить свыше 2,2 миллиона МВт*ч «зеленой» энергии. Это сократит выбросы углекислого газа почти на четыре миллиона тонн в год.

Объект в Воскресенске выйдет на полную проектную мощность в первом квартале следующего года, но уже готов принимать и утилизировать отходы. Ежегодно здесь будут перерабатывать семьсот тысяч тонн мусора и производить полмиллиарда кВт*ч энергии — этого хватит, чтобы обеспечить электричеством восемьдесят тысяч человек.