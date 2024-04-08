Первые весенние цветы можно увидеть в лесах Подмосковья

Первые весенние цветы уже можно увидеть в лесах и на полях Подмосковья, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области. Пока были замечены цветы вида мать-и-мачеха.

Позднее в регионе расцветут рябчик шахматный, печеночница благородная, ветреница дубравная, прострел раскрытый, горицвет весенний, хохлатка полая и другие весенние цветы.

Мать-и-мачеха — это одно из лекарственных растений. Оно не является краснокнижным, и его можно собирать самостоятельно. Однако, делать это следует в небольших количествах, так как активный сбор в одном месте можно серьезно навредить экосистеме.