Первые весенние цветы можно увидеть в лесах Подмосковья
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Первые весенние цветы уже можно увидеть в лесах и на полях Подмосковья, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области. Пока были замечены цветы вида мать-и-мачеха.
Позднее в регионе расцветут рябчик шахматный, печеночница благородная, ветреница дубравная, прострел раскрытый, горицвет весенний, хохлатка полая и другие весенние цветы.
Мать-и-мачеха — это одно из лекарственных растений. Оно не является краснокнижным, и его можно собирать самостоятельно. Однако, делать это следует в небольших количествах, так как активный сбор в одном месте можно серьезно навредить экосистеме.
«Нельзя путать общераспространенные растения с редкими видами, ведь многие ненароком по ошибке рвут то, что нельзя. Весной помимо мать-и-мачехи цветет большое количество редких видов первоцветов, сбор которых запрещен», — напомнил глава министерства Тихон Фирсов.